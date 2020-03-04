Экономика

РБКРБКБизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

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Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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