Экономика
РБКБизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма
Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
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Энергетика
«Газпром» снизил цену газа для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики.
Происшествия
Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать
В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле
В финале Кубка английской лиги горожане оказались сильнее аутсайдера АПЛ "Астон Виллы", выиграв матч со счётом 2:1. Гвардиола играл с "Манчестер Сити" в шести финалах, три раза подряд он выигрывает Кубок английской лиги, один раз Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Экономика
Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом
На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
МГУ показал лучший за всю историю результат в предметном рейтинге QS
МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
На российский рынок вышел новый компактный кроссовер Kia Seltos.
Технологии
NVIDIA не боится, что коронавирус навредит производству её продуктов
Источник изображения: NVIDIA В этом году технологическая конференция Morgan Stanley для инвесторов проходила в Сан-Франциско, вдали от эпицентров вспышки коронавируса, но NVIDIA решила быть последовательной во всём.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи
Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек.
Кино