Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.

Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

Авто BMW обновила свой фирменный логотип BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Здоровье ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.

Армия и оружие ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе «3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.

Общество Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.

Экономика ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25% Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Шоу-бизнес Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант» В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.

Экономика Минфин закупит минимум валюты за два года Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.

Политика В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука «В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.

Политика Песков рассказал о защите Путина от коронавируса Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Общество В России запретили вывозить из страны медицинские маски Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.

Здоровье У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.