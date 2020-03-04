Экономика
РБКБизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма
Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
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Политика
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Политика
Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины
Верховная рада Украины проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля в качестве нового премьер-министра страны.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба
Взрывное устройство взорвано в офисе медиа-группы MC DIGITAL MEDIA, в котором находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы - Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes.
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сваты 7»
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Гаджеты
WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему
В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции
Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Игры
Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars
Игра называется Star Wars: Project Maverick.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Политика
Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США
Представитель американской Демократической партии Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка
В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Политика
Украина захотела экспортировать электроэнергию в Россию и Белоруссию
Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ, заявил глава минэнерго и окружающей среды Алексей Оржель.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Общество
В Италии закрыли все школы и вузы из-за коронавируса
Правительство Италии объявило о закрытии с 5 марта всех учебных учреждений в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big
Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.