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РБК
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Эхо Москвы

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Эхо Москвы01:35
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
АБН

Бизнес не поддержал идею запрета перепродаж данных из Росреестра

АБН02:03
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

РБК23:00

Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

По состоянию на 3 сентября, 20:00 по московскому времени, акции Apple падали на 6.6%, Tesla – на 7.7%, а Nvidia – на 9,3%. Как сообщает ToDay News Ufa, в среду в США был зафиксирован рекордный рост с июля 2020 года, но на следующий день произошло рекордное снижение с июня.
Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня
ToDay News Ufa00:29
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся
REGNUM21:02
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Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщало, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестов.
РБК01:59
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Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45

Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
REGNUM01:49

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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