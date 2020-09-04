Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

По состоянию на 3 сентября, 20:00 по московскому времени, акции Apple падали на 6.6%, Tesla – на 7.7%, а Nvidia – на 9,3%. Как сообщает ToDay News Ufa, в среду в США был зафиксирован рекордный рост с июля 2020 года, но на следующий день произошло рекордное снижение с июня.