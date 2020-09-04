Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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Московский Комсомолец00:08