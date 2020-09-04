Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

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