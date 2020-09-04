Экономика
РБКБизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов обнаженными фото
CT news вчера в 13:06
Хоккей
Гол Проворова принес «Филадельфии» победу над «Айлендерс»
Победу "Филадельфии" во втором овертайме принес гол российского защитника Ивана Проворова.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество
Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости вчера в 20:14
Кино
Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel
Голливудский актер Роберт Дауни-младший заявил о своем уходе из киновселенной Marvel.
Lenta.ru вчера в 23:26
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 SE и Mi 10 Lite получили долгожданную MIUI 12
Компания Xiaomi начала распространять долгожданное стабильное обновление фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 8 SE.
iXBT.com 02 сентября в 13:31
Шоу-бизнес
53-летняя Рената Литвинова показала редкое фото в купальнике
53-летняя Рената Литвинова показала редкое фото в купальнике Актриса и режиссер уехала в отпуск в начале сентября.
Экспресс газета вчера в 13:09
Футбол
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ru вчера в 17:12
Наука
Нагрев асфальта привел к загрязнению воздуха
Популярная механика вчера в 01:27
Общество
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».
Ведомости вчера в 00:55
Здоровье
Онищенко назвал способ отучить российских школьников от курения
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал о том, как можно отучить российских школьников от курения.
Известия вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей Лизу и Гарри в школу
Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза и Гарри посетили школьную линейку в День знаний.
iReactor 01 сентября в 08:05
Происшествия
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Evo-rus.com вчера в 10:40
Происшествия
При выбросе плавучего крана на берег в Приморье погибли два человека
Проверку по факту выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, начала Приморская транспортная прокуратура.
РЕН ТВ вчера в 22:49
Экономика
Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия вчера в 10:26
Общество
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика
Досрочное снятие пенсии в Казахстане станет доступно с 2021 года
Нур-Султан, 3 сентября 2020, 12:28 — REGNUM Граждане Казахстана смогут досрочно снимать пенсионные накопления с начала 2021 года.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ru вчера в 08:44
Общество
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Минздрав опубликовал обновленные методические рекомендации по лечению коронавируса, в которых указал приоритетную группы вакцинации.
РБК вчера в 14:01
Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
В среднем по стране данная мера поддержки составляет 30 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 19:52
Политика
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием.
Газета.Ru вчера в 20:46
Авто
Составлен топ-3 надежных автомобилей, которые практически не ломаются
Опытные владельцы вместе с представителями автобизнеса рассказали о 3-х легковых автомобилях, которые славятся своей надежностью и минимальным вмешательством со стороны водителя.
CT news 01 сентября в 08:35
Культура
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
В мае 2018 года многолетний договор со стриминговым сервисом Netflix заключила другая именитая чета - экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель.
Газета.Ru вчера в 07:07
Здоровье
Кинотеатры и бассейны открыли для посещений на Алтае
3 сентября правительство Алтайского края приняло решение о смягчении ограничительных мер.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 20:45
Кино
Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона
Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом, сообщает 3 сентября Vanity Fair.
Известия вчера в 16:57
Общество
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай
Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАСС вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
CT news вчера в 18:30