За три года с начала действия статьи о необоснованной налоговой выгоде государство выиграло 78% дел. Сторону бизнеса суд принимал только в 22% случаев. Возможно, ситуацию изменят новые рекомендации, которые подготовили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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