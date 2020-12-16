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Бизнес за 3 года выиграл только 22% дел о необоснованной налоговой выгоде

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Экономика сегодня
Деловой квартал (Екатеринбург)
РБК
ФАН
Банки Сегодня
За три года с начала действия статьи о необоснованной налоговой выгоде государство выиграло 78% дел. Сторону бизнеса суд принимал только в 22% случаев. Возможно, ситуацию изменят новые рекомендации, которые подготовили в Федеральной налоговой службе (ФНС).В источнике
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Деловой квартал (Екатеринбург)

ФНС выиграла 78% судебных споров по уклонению от налогов. Для бизнеса готовят послабления

Деловой квартал (Екатеринбург)02:38
Экономика сегодня

Большинство дел о необоснованной налоговой выгоде выиграло государство

Экономика сегодня02:34
РБК

Государство выиграло почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде

РБК16:00
Финансовая газета

Исследование: бизнесу удалось выиграть лишь 20% дел о необоснованной налоговой выгоде

Финансовая газета02:04
Live24

Почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде выиграло государство

Live2400:33
Телеканал 360°

Бизнес за 3 года выиграл только 22% дел о необоснованной налоговой выгоде

Телеканал 360°20:35
ФАН

Бизнес ждет новых рекомендаций ФНС по разрешению налоговых споров

ФАН02:29

Экс-помощница Трампа призвала Байдена не ссориться с Россией

Вашингтон, 16 декабря 2020, 06:12 — REGNUM Избранному президенту США Джо Байдену следует взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией, нежели подход экс-президента страны Барака Обамы, заявила бывший старший директор по России Совета Нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл в авторской статье для газеты The New York Times.
REGNUM22:12

Игорь Стрелков: «Российские миротворцы могут быть уничтожены в Карабахе Азербайджаном»

Если военнослужащие из российского миротворческого контингента попытаются вмешаться в военные действия на территории Нагорного Карабаха, то они могут быть уничтожены Азербайджаном и его союзниками.
Актуальные Новости01:11