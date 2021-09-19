Например, климатическая стратегия компании "Металлоинвест" предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов по сравнению с 2019 годом на 6 процентов к 2025 году, на 77 - к 2035-му и на 100 процентов к 2050-му.