Например, климатическая стратегия компании "Металлоинвест" предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов по сравнению с 2019 годом на 6 процентов к 2025 году, на 77 - к 2035-му и на 100 процентов к 2050-му.
Хорошая новость для 1 миллиона человек, борющихся с язвенным колитом, типом воспалительного заболевания кишечника, которое не поддается полному излечению: статины — препараты, снижающие уровень холестерина, являются эффективным, хотя и неожиданным средством лечения данного заболевания.
В условиях дефицита, как поясняет источник, производители электроники вынуждены обращаться к непроверенным поставщикам, которые нередко используют крупные интернет-площадки для реализации партий полупроводниковых компонентов сомнительного происхождения.
Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью европейской газете Politico.