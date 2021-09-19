Будьте в Плюсе

Бизнес заметает следы

Например, климатическая стратегия компании "Металлоинвест" предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов по сравнению с 2019 годом на 6 процентов к 2025 году, на 77 - к 2035-му и на 100 процентов к 2050-му.
Российская газета
Для реализации проекта в Сосновском и Верхнеуральском районах планируют создать центры декарбонизации, где будет проводиться разработка и испытание технологий контроля углеродного баланса.
Доступ1
К созданию карбоновых ферм планируется привлекать частных инвесторов.
Южноуральская панорама
«Реализация проекта обеспечит для региона увеличение объема поглощения парниковых газов и снижение уровня углеродного следа», — сообщил Игорь Гилев.
Южноуральская панорама

Подробнее о событии

В Челябинской области создадут карбоновые фермы
Вечерний Челябинск02:10
На Южном Урале откроют карбоновые фермы
Южноуральская панорама00:52
На Южном Урале планируют создать технологию для улучшения экологии
31 канал Челябинска01:49
В Челябинской области появятся фермы для поглощения парниковых газов
Pchela.News01:39
Карбоновые фермы для очистки воздуха появятся в Челябинской области
ГТРК Южный Урал02:02
Для улучшения экологии на Южном Урале появится сеть карбоновых ферм
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