Экономика
ВедомостиБизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
ЦИК: за поправки к Конституции проголосовали 70,27% избирателей
Более 70% избирателей дали положительный ответ по поправкам, 28,69% проголосовали против, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.
Слово и Дело 09:57
Общество
Более 78% жителей Приморья поддержали поправки в Конституцию РФ
Согласно информации на табло, поправки в Конституцию поддержали 78,86% избирателей Приморья, проголосовали против — 20,24%.
ФАН 17:15
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
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Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Экономика
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»
Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.
RT на русском 17:46
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru 21:00
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
В России представили китайский минивэн GAC GN8.
Live24 13:33
Происшествия
Охота на двух медведей, вышедших к населенным пунктам, объявлена в ЕАО
Документом разрешено отстрелить двух бурых медведей, которые замечены в окрестностях сел Нагибово, Благословенное и Садовое в Октябрьском муниципальном районе, сообщает корр. РИА Биробиджан.
РИА Биробиджан 20:30
Общество
В Москве аннулируют бюллетени на участке, где возможен вброс
Московский Комсомолец 18:39
Недвижимость
«Два месяца без доходов бесследно не пройдут»
В конце любой экономической цепочки стоит потребление.
Коммерсантъ 18:00
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
РИА Новости 15:36
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею с большой радугой
Чемпионат 08:41
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Политика
ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Происшествия
Пассажир Toyota Sprinter погиб в аварии в Томаринском районе
37-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Сахалин.Инфо 19:23
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ 20:32
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44