Общество
КоммерсантъБизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году. Сейчас она состоит из 44 заведений в Москве, шести других регионах России, в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.
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с чего всё началось
Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.Ведомостивчера в 17:37
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Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры
Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Происшествия
В Петербурге грабитель воткнул шило в сердце, чтобы украсть самокат
Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестного, который ударил владельца транспорта шилом в грудь, удалось задержать.
РЕН ТВ 02:05
Экономика
В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты
Минимальная заработная плата будет увеличена до 187,35 доллара (5 тыс. гривен) с 1 сентября 2020 года.
SNG.Today 02:04
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Экономика
Структура Фридмана займется взысканием долгов экс-банкира Пугачева
Обновлено в 22:27 Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана в интересах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) займется взысканием долгов экс-банкира Сергея Пугачева.
BFM.ru 30 июня в 08:53
Происшествия
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Культура
Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»
Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Политика
Более 90% проголосовавших в Крыму поддержали поправки в Конституцию
Более 90% крымчан, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию России.
Город24 01:55
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Политика
Главы ЦРУ и АНБ расскажут Конгрессу США по «сговору» РФ с террористами
Вашингтон, 2 июля 2020, 01:11 — REGNUM Руководители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США отчитаются перед американским Конгрессом по вопросу якобы сговора России с афганскими террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.
REGNUM вчера в 18:11
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Экономика
Делягин посоветовал не покупать жилье в кризис
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам искать стабильность и спокойствие. Это важное условие во время любого кризиса.
Deita.ru 28 июня в 23:40
Шоу-бизнес
Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл
Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06