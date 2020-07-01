Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.

с чего всё началось

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году. Сейчас она состоит из 44 заведений в Москве, шести других регионах России, в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.

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