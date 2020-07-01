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КоммерсантъКоммерсантъБизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

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В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году. Сейчас она состоит из 44 заведений в Москве, шести других регионах России, в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.
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с чего всё началось

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.
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Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе «Андерсон»

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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы. Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный владелец газеты Evening Standard. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты». Член Совета по внешней и оборонной политике.
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