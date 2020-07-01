Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.

с чего всё началось

Информацию газете подтвердили основательница «Андерсона» Анастасия Татулова и генеральный директор НРК Артем Артемов. Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова. НРК получила 25% долей, а Перминова — 8%.

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