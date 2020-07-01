Общество
КоммерсантъБизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году. Сейчас она состоит из 44 заведений в Москве, шести других регионах России, в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.
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с чего всё началось
Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.Ведомостивчера в 17:37
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Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»
URA.Ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Gazeta.SPb 03:02
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 01:57
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что страдает без мужа
Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Культура
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Путин назначил нового начальника полиции в Новосибирской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы УМВД по Новосибирской области. Им стал 49-летний Андрей Кульков.
Международный антикоррупционный портал 03:26
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Культура
Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»
Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения Баскетболист Янис Тимма отмечает день рождения.
Экспресс газета 02:49
Происшествия
Воронежских чиновников заподозрили в торговле бомбоубежищами
Подозреваемыми выступают директор воронежского филиала ФГУП «Экран» (структура Росимущества) Аркадий Гончаров, замначальника отдела мероприятий гражданской обороны регионального ГУ МЧС Алексей Антипов и начальник отдела юридического обеспечения и регистрации прав собственности теруправления Росимущества Даниил Коноплин.
De Facto 02:40
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Общество
В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы
Газета.Ru 03:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Космос
Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году
Известия вчера в 17:33
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Общество
В Татарстане за сутки выявили 39 новых заболевших коронавирусом
39 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Татарстане за прошедшие сутки.
Тавто.Ру 03:41
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля
На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.
Игромания.ру 02:39
Кино
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Политика
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06