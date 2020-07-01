Общество
ForbesБизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Информацию газете подтвердили основательница «Андерсона» Анастасия Татулова и генеральный директор НРК Артем Артемов. Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова. НРК получила 25% долей, а Перминова — 8%.
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с чего всё началось
Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.Ведомостивчера в 17:37
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Политика
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
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Вести.Ru 04:10
Интернет
Facebook призналась в передаче пользовательских данных третьим лицам
Согласно правилам Facebook, разработчики не должны получать пользовательские данные, даже когда их аккаунты получают статус «неактивных» после того, как проходит 90 дней с момента последней авторизации.
3DNews 06:11
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
Политика
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
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РБК 03:02
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
Discover24 03:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Общество
Аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter взломали
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о взломе официального аккаунта департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства в Twitter, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 06:12
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил артистов в России с крепостными
Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявлен у 90 человек
В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зафиксировано случаев заболевания 6 760, всего на данный момент в стране насчитывается 661 165 больных COVID-19, при проведённых более чем 20,1 миллиона тестов, 428 978 человек выздоровело, а 9 683 — умерло.
Пульс Дона 05:00
Религия
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него.
Lenta.ru 05:55
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представлен официально
Компания Volkswagen обновила Tiguan: кроссовер получил пару новых модификаций – подзаряжаемую гибридную и «горячую».
FormaCar 04:40
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Автоспорт
«Мерседес» представил новые комбинезоны Хэмилтона и Боттаса
Команда «Формулы-1» «Мерседес» показала гоночные комбинезоны боевых пилотов, в которых они примут участие в Гран-при Австрии.
Матч ТВ 05:06
Общество
Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии
Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе.
РИА Новости 06:14
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07