Общество

ForbesForbesБизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

Информацию газете подтвердили основательница «Андерсона» Анастасия Татулова и генеральный директор НРК Артем Артемов. Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова. НРК получила 25% долей, а Перминова — 8%.
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с чего всё началось

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе». Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Владелица сети кафе «Андерсон», просившая Путина о поддержке в пандемию, продала долю в бизнесе

Дождь04:09

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе «Андерсон»

Интерфакс02:38

Бизнесмен Лебедев приобрел долю в кондитерских «Андерсон»

РБКвчера в 20:41

Бизнесмен Лебедев купил долю в сети кафе «АндерСон»

Компания00:57

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

Коммерсантъвчера в 23:21

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

Forbes02:22

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

Ведомостивчера в 17:37
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
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Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Газета.Ru 04:26
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Общество

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
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Политика

В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей

В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.
Коммерсантъ 00:39
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Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
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Единоборства

Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Lenta.ru 05:52
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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней.
РБК 02:00
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Интернет

Microsoft официально анонсировала новый дизайн Windows 10

Актуальные Новости 06:04
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Политика

ЦИК: явка на голосование по Конституции составила 67,97%

Общая явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.
Дождь 05:20
Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
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Биатлон

Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР

Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
РИА Новости 05:54
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов в Москве

В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 00:12
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Общество

В Мурманской области кафе откроют после прохождения эпидпериода

В Мурманской области кафе и рестораны не откроют, пока продолжается эпидпериод.
Северпост 05:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Общество

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ru 05:53
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Политика

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
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Политика

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
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«Томь» продлила контракт с Ивановым до 2021 года

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до лета 2021 года. Иванов присоединился к «Томи» в январе 2020 года.
Спорт-Экспресс 05:42
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