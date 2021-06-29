Система QR-кодов в Москве может быть распространена на другие сферы

В свою очередь в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что решение о внедрении QR-кодов в столичном общественном транспорте в настоящий момент не принято.