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Экономика

Бизнесмен Бойко назвал слабые стороны экономики России

Отечественная экономика имеет слабые стороны. Соответствующим мнением поделился глава инвестиционной корпорации Finstar Олег Бойко. Слабые стороны включают низкую производительность труда, вовлеченность государства, всевозможных участников в экономическую жизнь.В источнике

С чего всё началось

Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны экономики России

По поводу участия государства в экономике Бойко отметил, что большие государственные компании неэффективны.
РБК00:15

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Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

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Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

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Миллиардер из списка Forbes озвучил слабые стороны российской экономики

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Миллиардер назвал слабые стороны экономики России

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Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны экономики России

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Система QR-кодов в Москве может быть распространена на другие сферы

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В МВД подтвердили обыски у главреда «Проекта» в рамках дела о клевете

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Интерфакс06:49