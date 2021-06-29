Бизнесмен Бойко назвал слабые стороны экономики России
Отечественная экономика имеет слабые стороны. Соответствующим мнением поделился глава инвестиционной корпорации Finstar Олег Бойко. Слабые стороны включают низкую производительность труда, вовлеченность государства, всевозможных участников в экономическую жизнь.В источнике
С чего всё началось
Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны экономики России
По поводу участия государства в экономике Бойко отметил, что большие государственные компании неэффективны.
РБК00:15