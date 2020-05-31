Общество

Lenta.ruLenta.ruБизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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Быков
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Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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