Общество
Lenta.ruБизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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Политика
Песков заявил, что Путин был инициатором меры о выплатах для детей от 3 до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин сам был автором идеи предоставить выплаты на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.
ТАСС 07:04
Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Происшествия
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
Экономика
Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками.
Политика Сегодня 05:43
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:42
Армия и оружие
Удивили всех: во что Украина превратила свою боевую авиацию
Есть еще и примерно 50 боевых вертолетов.
Территория новостей 06:38
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Футбол
Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
Бомбардир.ру 06:07
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Происшествия
В ингушском Сунже отменен режим КТО после нейтрализации боевиков
Интерфакс вчера в 13:20
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01