Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

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