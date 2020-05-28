Общество
Lenta.ruБизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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с чего всё началось
Экс-депутат, бизнесмен и меценат Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО президенту России Владимиру Путину. Его скан выложил в своем фейсбуке ресторатор Владимир Владимиров. Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников.КП - Красноярск29 мая в 23:19
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Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Известия вчера в 21:56
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
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REGNUM 06:53
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
Трамп переносит саммит G7 на сентябрь и планирует пригласить Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Общество
«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Общество
Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции
Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции.
Lenta.ru 08:14
Происшествия
Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве
В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
РБК 08:37
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
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Общество
Якутского шамана Александра Габышева признали опасным для окружающих
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Говорит Москва вчера в 11:15
Политика
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Футбол
ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
Кубань 24 вчера в 10:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Футбол
Пайет против снижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня финансовые обязательства»
Моя задача состоит в том, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы семьи, при этом не подвергая клуб опасности, ведь все знают, насколько я предан «Марселю», – сказал Пайет Journal de l’ile de La Reunion.
Sports.ru 08:10
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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48