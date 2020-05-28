Общество

Lenta.ruLenta.ruБизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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Анатолий Быков написал из СИЗО Владимиру Путину

Экс-депутат, бизнесмен и меценат Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО президенту России Владимиру Путину. Его скан выложил в своем фейсбуке ресторатор Владимир Владимиров. Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников.
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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

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ИА Запад2429 мая в 03:51

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Новая газета28 мая в 13:55
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

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Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Политика

Трамп переносит саммит G7 на сентябрь и планирует пригласить Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

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Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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