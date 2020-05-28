Экс-депутат, бизнесмен и меценат Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО президенту России Владимиру Путину. Его скан выложил в своем фейсбуке ресторатор Владимир Владимиров. Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников.

с чего всё началось

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

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