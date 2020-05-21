Общество
ИА Красная ВеснаБизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию
Летом 2019 года Якобашвили заявил Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока «с этим делом не разберутся», хотя в пресс-службе бизнесмена данные слова опровергли, пояснив, что бизнесмен не планирует визитов в Москву по причине того, что его основной бизнес не связан с Россией.
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с чего всё началось
Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили.РБК04:18
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