Общество
ИА Красная ВеснаБизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию
Летом 2019 года Якобашвили заявил Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока «с этим делом не разберутся», хотя в пресс-службе бизнесмена данные слова опровергли, пояснив, что бизнесмен не планирует визитов в Москву по причине того, что его основной бизнес не связан с Россией.
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с чего всё началось
Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили.РБК04:18
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Общество
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Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
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РБК 06:51
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
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Евразия Daily 09:27
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Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
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СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
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Авторы Mortal Kombat 11 представили релизный трейлер Aftermath
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