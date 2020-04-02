Происшествия
РБКУмар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы. По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово".
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НИИ имени Склифосовского: Умар Джабраилов находится в удовлетворительном состоянии
Агентство Москва09:44
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