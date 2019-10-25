Экономика
REGNUMБизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд. Об этом 25 октября сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на свой источник.
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Культура
Вологжанка Юлия Сыромятникова дошла до финала «Поле чудес»
Сегодня на первом канале вышел выпуск легендарной передачи «Поле чудес» с участницей из Вологды Юлией Сыромятниковой.
Вологда.рф 14:01
Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
РБК 13:25
Наука
Ученые обнаружили причину сексуальной зависимости: все дело в гормонах
Именно окситоцин вырабатывался с избытком у первой группы. Это вещество усиливает половое влечение и способствует оргазму.
Радио Комсомольская правда 22 октября в 12:14
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Москва 24 23 октября в 03:06
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Армия и оружие
Лукашенко даст ответ на размещение американских танков в Литве
Американские танки будут расположены на полигоне Пабраде в 15 км от литовско-белорусской границы.
Inc-news.ru 23 октября в 00:03
Шоу-бизнес
Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Актрису Анастасию Заворотнюк очень поддерживают жители России с онкологическим заболеванием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
По мнению ученых, при употреблении большого количества молочных продуктов увеличиваются показатели инсулиноподобного фактора роста в организме, что провоцирует в организме целый каскад реакций.
Соловей.Инфо 23 октября в 02:44
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва 05:01
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Происшествия
На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Футбол
Шюррле: Пытаемся сделать «Спартак» лучше
Нева Спорт 10:51
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Российская газета 12:23
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 05:34
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38