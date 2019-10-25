Экономика

REGNUMREGNUMБизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд. Об этом 25 октября сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на свой источник.
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Джефф Безос
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