Экономика
REGNUMБизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд. Об этом 25 октября сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на свой источник.
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Культура
В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Общество
Женщина спрятала камеру в груди и узнала о людях много нового
По словам Зелиг, ролик опубликован не в качестве попытки пристыдить людей, а для того, чтобы женщины помнили о необходимости регулярно проходить обследование на рак молочной железы.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Skate Canada
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Общество
В США открыли один из крупнейших торговых центров
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.
Политика
Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
Авто
Bollinger объявил цены на электрическую копию внедорожника Hummer
Американская компания Bollinger Motors объявила цены на свой новый внедорожник, представляющий собой электрическую копию Hummer.
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Хоккей
«Вашингтон» отыгрался со счёта 1:5 в матче с «Ванкувером»
«Вашингтон» открыл счёт в матче на 4-й минуте благодаря голу Евгения Кузнецова.
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Политика
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Хоккей
Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Политика
Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной.
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия