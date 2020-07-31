Политика
КоммерсантъБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии. Официальный список пожизненных пэров (.pdf) одобрила королева Елизавета II. Всего в список вошли 36 человек.
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Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 02:05
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com 03:18
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
Футбол
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия 19:47
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
News.ru 21:48
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Экономика
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец 20:42
Музыка
Анимационный клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за сутки
Ролик набрал к этому времени 4 миллиона 478 тысяч просмотров, 1,1 миллиона лайков и 10 тысяч дизлайков.
Sputnik Кыргызстан 06:48
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 сильнейших клубов Европы
Петербургский футбольный клуб «Зенит» вошел в топ-30 сильнейших клубов Европы. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Зенит».
Невские Новости вчера в 21:14
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Космос
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com 09:43
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Общество
Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020
Семьи с маленьким доходом до 11 738 рублей, в которых есть дети от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на выплату в размере 6 018,5 рублей ежемесячно.
Evo-rus.com 06:56
Шоу-бизнес
«Психушка плачет»: Соседов добил Маликова, оскорбленного «безголосой пустышкой»
Маликов-старший не остался в стороне и вступился за дочь. Он напомнил Соседову, что Инна уже 15 лет руководит ансамблем «Новые Самоцветы».
Собеседник 14:04
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 08:48
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ 12:50
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38