Политика

КоммерсантъКоммерсантъБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии. Официальный список пожизненных пэров (.pdf) одобрила королева Елизавета II. Всего в список вошли 36 человек.
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Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

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