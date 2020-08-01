Политика
РБКБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.
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Издатель The Independent Евгений Лебедев займет место в британской Палате лордов
Эхо Москвывчера в 15:32
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Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Экономика
В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными
Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
Росбалт 29 июля в 04:22
Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
РБК вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 30 июля в 10:51
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:42
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe вчера в 09:56
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Футбол
«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru вчера в 19:05
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com вчера в 03:18
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Политика
24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р
Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру вчера в 20:50
Политика
Глава МИД Армении обвинил Украину в закомплексованности
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвниил Украину в закомплексованности при восприятии сути конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 18:59
Игры
Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite
Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
Общество
Эксперт предсказал стоимость нового iPhone 12 в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал, что стоимость нового iPhone 12, презентация линейки которого ожидается осенью, будет выше по сравнению с предшествующими моделями.
Известия вчера в 22:59
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета вчера в 07:03
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском вчера в 06:26
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца
Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
SpeedMe 30 июля в 15:52