Политика

РБКРБКБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.
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Сын российского бизнесмена станет британским парламентарием

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Коммерсантъвчера в 17:57

Предприниматель Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов

ТАССвчера в 13:56

Издатель The Independent Евгений Лебедев займет место в британской Палате лордов

Эхо Москвывчера в 15:32

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Интерфаксвчера в 14:29

Борис Джонсон сделал из сына русского миллионера британского лорда

Царьградвчера в 15:59

Сын миллионера Александра Лебедева станет пэром и получит место в британском парламенте

Дождьвчера в 13:54
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ вчера в 22:55
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Экономика

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
Росбалт 29 июля в 04:22
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК вчера в 14:57
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 30 июля в 10:51
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Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
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Технологии

Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:42
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Авто

Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe вчера в 09:56
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Происшествия

Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова

В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин.
РИА Новости вчера в 22:18
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Общество

Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Футбол

«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги

"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru вчера в 19:05
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com вчера в 03:18
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
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Политика

24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р

Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру вчера в 20:50
Политика

Глава МИД Армении обвинил Украину в закомплексованности

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвниил Украину в закомплексованности при восприятии сути конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 18:59
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Игры

Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite

Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
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Общество

Эксперт предсказал стоимость нового iPhone 12 в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал, что стоимость нового iPhone 12, презентация линейки которого ожидается осенью, будет выше по сравнению с предшествующими моделями.
Известия вчера в 22:59
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета вчера в 07:03
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
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Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском вчера в 06:26
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Политика

Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

РИА Новости вчера в 18:42
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца

Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
SpeedMe 30 июля в 15:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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