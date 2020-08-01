Политика
РБКБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.
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Издатель The Independent Евгений Лебедев займет место в британской Палате лордов
Эхо Москвывчера в 15:32
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В Южно-Сахалинске «покормили голубей» на трех площадях
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
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Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
Общество
Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020
Семьи, в которых растут дети младше 3 лет, могли рассчитывать на 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Такое пособие не выдавали в июле.
Evo-rus.com 01:16
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
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Газета.Ru вчера в 18:50
Здоровье
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Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
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«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru вчера в 00:49
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Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
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Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
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Что изменится в жизни россиян с августа
В августе в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве.
RT на русском 00:12
Авто
Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»
Новый среднетоннажный грузовик ГАЗ «Валдай Next», придет на смену прежнему «Валдаю», производство которого завершилось ещё в конце 2015 года.
SpeedMe вчера в 05:32
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости вчера в 09:05
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Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news вчера в 13:58
Происшествия
В Волгоградской области ФСБ задержала членов ячейки исламистов
Волга-Медиа вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
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Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Экономика
Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ
Цены на газ растут с опозданием С 1 августа газ для населения будет стоить дороже на 3% — об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Здоровье
Экс-министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш провел прощальную планерку
Завершая свою последнюю планерку, Владимир Федорович выразил благодарность коллективу сотрудников ведомства и подчеркнул, что все достигнутые результаты – это общий итог всех специалистов, работающих в системе здравоохранения Хакасии.
Новая Хакасия.Online 01:00
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой вчера в 13:32
Происшествия
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RT на русском вчера в 03:57
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 30 июля в 12:38
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31