Политика

РБКРБКБизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Сын российского бизнесмена станет британским парламентарием

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Сын миллионера Александра Лебедева станет пэром и получит место в британском парламенте

Дождьвчера в 13:54

Борис Джонсон сделал из сына русского миллионера британского лорда

Царьградвчера в 15:59

Издатель The Independent Евгений Лебедев займет место в британской Палате лордов

Эхо Москвывчера в 15:32

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Интерфаксвчера в 14:29

Предприниматель Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов

ТАССвчера в 13:56

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Коммерсантъвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
8
Общество

В Южно-Сахалинске «покормили голубей» на трех площадях

Сахалин.Инфо 01:10
15
Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК вчера в 05:53
298
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
81
Общество

Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020

Семьи, в которых растут дети младше 3 лет, могли рассчитывать на 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Такое пособие не выдавали в июле.
Evo-rus.com 01:16
6
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
367
Здоровье

Назвали опасность персиков и абрикосов для людей

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня.
Рамблер вчера в 14:07
6
Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
3
Здоровье

Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
993
Происшествия

Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова

РИА Новости вчера в 22:18
7
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru вчера в 00:49
370
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
62
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
475
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
271
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа

В августе в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве.
RT на русском 00:12
Авто

Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»

Новый среднетоннажный грузовик ГАЗ «Валдай Next», придет на смену прежнему «Валдаю», производство которого завершилось ещё в конце 2015 года.
SpeedMe вчера в 05:32
91
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1K
Политика

В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости вчера в 09:05
1K
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
6
Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news вчера в 13:58
23
Происшествия

В Волгоградской области ФСБ задержала членов ячейки исламистов

Волга-Медиа вчера в 06:27
131
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
6
Происшествия

Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП

Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Экономика

Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ

Цены на газ растут с опозданием С 1 августа газ для населения будет стоить дороже на 3% — об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
2
Здоровье

Экс-министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш провел прощальную планерку

Завершая свою последнюю планерку, Владимир Федорович выразил благодарность коллективу сотрудников ведомства и подчеркнул, что все достигнутые результаты – это общий итог всех специалистов, работающих в системе здравоохранения Хакасии.
Новая Хакасия.Online 01:00
Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой вчера в 13:32
24
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
41
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 30 июля в 12:38
566
Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное