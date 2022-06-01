У российских ресторанов «Макдоналдс» сменился будущий владелец — кузбасский бизнесмен Александр Говор приобрел 100 процентов компании «Клуб Отель», которая ранее заявила о намерении приобрести бизнес международной корпорации.
Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Автодора" о том, что трасса М-12 от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы.
С 1 июня 2022 года автомобилистам, транспортные средства которых оснащены газобаллонным оборудованием (с пропан-бутаном или метаном), придётся всегда иметь при себе паспорта на каждый установленный баллон.