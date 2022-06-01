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Бизнесмен Говор стал единственным владельцем фирмы-покупателя российского McDonald’s

У российских ресторанов «Макдоналдс» сменился будущий владелец — кузбасский бизнесмен Александр Говор приобрел 100 процентов компании «Клуб Отель», которая ранее заявила о намерении приобрести бизнес международной корпорации.
Lenta.ru
Покупателем стал Говор, который владеет ООО "ГиД" - сибирским франчайзи McDonald's.
ТАСС
McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта, вскоре после начала военной операции на Украине.
ТАСС
В России McDonald's владеет компаниями: ООО "Макдоналдс", ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП", "ЮРП" и "ДВРП".
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Говор получил 100% компании, направившей ходатайство о покупке «Макдоналдс Корпорейшн»
Интерфакс04:50
Кузбасский бизнесмен Говор приобрел фирму, купившую российский McDonald’s
Газета.Ru06:08
Кузбасский бизнесмен стал владельцем компании, покупающей «Макдоналдс»
РБК06:04
Бизнесмен Говор стал единственным владельцем фирмы-покупателя российского McDonald’s
Lenta.ru07:05
Александр Говор купил компанию—покупателя российского McDonald`s
Коммерсантъ04:37
Говор получил 100% компании, покупающей «Макдоналдс»
Smotrim.ru04:32
Кузбасский бизнесмен стал единственным владельцем фирмы, покупающей российский McDonald’s
ТАСС03:43

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