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Ведомости
Ведомости

Бизнесмен Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством

Система ипотечного кредитования является «системой современного рабовладения», заявил бизнесмен Игорь Рыбаков в обращении на своем YouTube-канале.В источнике
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URA.Ru

Российский миллиардер признал ипотеку рабством

URA.Ru05:22
Московский Комсомолец

Российский миллиардер объяснил, почему ипотека - это рабство

Московский Комсомолец04:28
Национальная служба новостей

Российский миллиардер назвал ипотеку «современным рабством»

Национальная служба новостей05:06
News.ru

Российский миллиардер рассказал об «ипотечном рабстве» россиян

News.ru04:42
Ведомости

Бизнесмен Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством

Ведомости05:16
РИА Новости

Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

РИА Новости04:20
Lenta.ru

Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Lenta.ru03:59

Чубайс рассказал о своей встрече с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, что незадолго до своего ухода с поста главы «Роснано» встречался с президентом Владимиром Путиным.
РБК05:10

Путин заявил, что вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом необходимо изучить

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о связи минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума требует очень тщательного обсуждения с экспертами и общественностью, передает ТАСС.
Газета.Ru06:27

Прогноз на матч «Брайтон» – «Арсенал»: обе команды забьют

Эксперты БК Parimatch предлагают рассмотреть следующие варианты ставок: Фора (0) на «Арсенал» - 1.6 «Брайтон» забьет первым - 2 Победа гостей - 2.4 Сыграв последний поединок 2-3 дня назад команды английской Премьер-лиги не останавливаются и снова готовятся к тому, чтобы выйти на поле.
Букмекеры.рф16:01