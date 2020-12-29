Москва, 29 декабря 2020, 05:11 — REGNUM Выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат в России за январь 2021 года начнут осуществлять авансом с 29 декабря, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о связи минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума требует очень тщательного обсуждения с экспертами и общественностью, передает ТАСС.
Эксперты БК Parimatch предлагают рассмотреть следующие варианты ставок: Фора (0) на «Арсенал» - 1.6 «Брайтон» забьет первым - 2 Победа гостей - 2.4 Сыграв последний поединок 2-3 дня назад команды английской Премьер-лиги не останавливаются и снова готовятся к тому, чтобы выйти на поле.