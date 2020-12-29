Прогноз на матч «Брайтон» – «Арсенал»: обе команды забьют

Эксперты БК Parimatch предлагают рассмотреть следующие варианты ставок: Фора (0) на «Арсенал» - 1.6 «Брайтон» забьет первым - 2 Победа гостей - 2.4 Сыграв последний поединок 2-3 дня назад команды английской Премьер-лиги не останавливаются и снова готовятся к тому, чтобы выйти на поле.