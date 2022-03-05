РИА НовостиАмериканский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаАмериканский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.РИА НовостиЭкологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые РФ, пояснил Маск.SIA.ru4 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года.Lenta.ru«Устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», — резюмировал Маск.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьИнфоСМИИнфоСМИLife.ruИзвестияREGNUMГазета.RuРЕН ТВПрофильОбщественная служба новостейТК ЗвездаВечерняя МоскваПодробнее о событииИлон Маск призвал увеличить добычу нефти и газаРБК22:51Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газаИзвестия21:47Создатель электромобилей Tesla Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефтиLenta.ru21:08Илон Маск призвал к немедленному наращиванию добычи нефти и газаРЕН ТВ21:29Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газаТК Звезда21:02Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаLife.ru20:48Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаРИА Новости20:21Показать ещёОценить529Поделиться