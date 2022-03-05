Врачи в Тюмени успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после перенесенного коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной как мукормикоз, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы №2.