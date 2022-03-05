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Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа

Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.
РИА Новости
Экологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые РФ, пояснил Маск.
SIA.ru
4 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года.
Lenta.ru
«Устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», — резюмировал Маск.
ИА Красная Весна

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Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
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