Сумма сделки тогда не раскрывалась, но в документах ООО «Медиа 1», одной из структур холдинга, объединяющего активы Таврина в медиа, указано, что на 31 декабря 2019 года вся Gallery оценивалась в 296,4 млн руб. (около $4,8 млн).