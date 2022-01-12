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Бизнесмен Иван Таврин решил продать группу Gallery ближайшему конкуренту — Russ Outdoor

В 2020 году возможная выручка Russ Outdoor от размещения рекламы только на уличных конструкциях в 50 крупнейших городах страны оценивалась в 7,4 млрд руб., Gallery — в 4,4 млрд руб.
РБК
Сумма сделки тогда не раскрывалась, но в документах ООО «Медиа 1», одной из структур холдинга, объединяющего активы Таврина в медиа, указано, что на 31 декабря 2019 года вся Gallery оценивалась в 296,4 млн руб. (около $4,8 млн).
РБК
Доля первой группы во всех заработках владельцев уличных рекламных конструкций составила, по подсчетам «ЭдМетрикс-Эспар», в 31%, Gallery — 19%.
РБК
Кроме Gallery в холдинг «Медиа 1» входят телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю» и Disney (20% принадлежит американской Walt Disney), а также сеть региональных радиостанций «Выбери радио».
Sostav.ru

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