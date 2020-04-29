Коронавирус

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Бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что у него выявили коронавирус. Предприниматель подчеркнул, что у него «нехарактерная симптоматика».
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Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.
Царьград11:08

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Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Интерфакс13:02

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

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Учредитель телеканала «Царьград» Малофеев заразился коронавирусом

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Православный олигарх заразился коронавирусом

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Предприниматель Константин Малофеев заразился коронавирусом

Московский Комсомолец12:27

Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом

Коммерсантъ12:20

Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
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Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

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«Аэрофлот» собирается выдавать их вместо денег за отмененные рейсы.
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На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
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Как оказалось, в Сети больше всего зарегистрировано iPhone 7, но сейчас эта модель не является самой продаваемой на рынке.
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США готовят новых радикалов для контроля за нефтью Сирии

С помощью марионеточных отрядов Вашингтон намерен добиться отторжения территории провинции Хасака от Сирии, а после этого создать там свой плацдарм, который можно использовать для экономических целей, так как провинция богата нефтью.
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
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Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов

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В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
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Связь курения с мутациями и раком установлена

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MidOne играет за OG на второй карте против Secret

За команду играет Чжэн «MidOne» Йек Най, который находится в Юго-Восточной Азии.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Константин Валерьевич Малофеев
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда Святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»
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