Коронавирус
НТВБизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
Бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что у него выявили коронавирус. Предприниматель подчеркнул, что у него «нехарактерная симптоматика».
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с чего всё началось
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.Царьград11:08
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
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