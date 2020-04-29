Коронавирус

РБКРБКБизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. Малофеев рассказал, что у него «нехарактерная симптоматика».
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Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.
Царьград11:08

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Учредитель телеканала «Царьград» Малофеев заразился коронавирусом

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Коммерсантъ12:20

Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

Царьград11:08
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

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РИА Новости 20:18
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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

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Общество

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В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
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Кубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финал

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые

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Константин Валерьевич Малофеев
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда Святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»
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