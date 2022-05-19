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Бизнесмен Михельсон посоветовал учиться на инженера, чтобы зарабатывать миллион долларов

Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".
РИА Новости
Россиянин из пятерки миллиардеров по версии Forbes подсказал, какую специальность нужно получать, чтобы неплохо зарабатывать.
Петрозаводск говорит
«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как "Ямал СПГ", заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», — уточнил Михельсон.
Lenta.ru
Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes.
ПРАЙМ

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