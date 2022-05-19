Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон посоветовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, чтобы иметь возможность зарабатывать до одного миллиона долларов.
НАСА продолжает расследование утечки воды в шлем скафандра во время выхода в открытый космос в начале этого года и воздерживается от будущих выходов в открытый космос, пока инженеры не устранят проблему.