Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

с чего всё началось

Выступая на Восточном экономическом форуме, миллиардер отметил, что уже многое сделано, это не беспредел 90-х, но когда в судах количество оправдательных приговоров — 2%, никакой национальной юрисдикции не будет.

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