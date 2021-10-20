Будьте в Плюсе

Бизнесмен Олег Дерипаска резко высказался об обысках ФБР в домах его родственников в США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски в домах своих родственников в Нью-Йорке.
Московский Комсомолец
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во вторник провели обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской.
РИА Новости
Известно, что обыски прошли на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
Телеканал 360°
Представитель Дерипаски в разговоре с РБК уточнил, что ФБР проводит обыски в домах, которые принадлежат родственникам бизнесмена.
РБК

Подробнее о событии

Дерипаска назвал «заброшенными» американские дома, подвергшиеся обыскам
Интерфакс06:00
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в США
Ведомости05:42
Дерипаска нецензурно прокомментировал обыски в США
РБК06:33
Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке
Взгляд.ру06:50
Эксперты: обыски в домах родных Дерипаски не окажут существенного влияния на «Русал»
ТАСС10:10
Дерипаска высказался об обысках ФБР: "****** ли денег Путина нашли в этих заброшенных домах?"
Накануне.Ru05:40
Бизнесмен Олег Дерипаска резко высказался об обысках ФБР в домах его родственников в США
РИА Новости06:25

Интересное

Тяжелые металлы повысили эффективность термоэлектрика

Ученые из НИТУ «МИСиС», Университета Сохаг, Университета имени Короля Сауда и МГУ имени М. В. Ломоносова предложили метод снижения теплопроводности таких сплавов путем тройного легирования матрицы тяжелыми металлами, такими как гафний, титан и ниобий.
Naked Science06:51

Оперная певица Нетребко отменила выступления в Венской опере из-за операции на плече

Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко отменила выступления в опере «Набукко» в Венской государственной опере из-за необходимости проведения срочной операции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венской оперы.
Lenta.ru17:44