Ученые из НИТУ «МИСиС», Университета Сохаг, Университета имени Короля Сауда и МГУ имени М. В. Ломоносова предложили метод снижения теплопроводности таких сплавов путем тройного легирования матрицы тяжелыми металлами, такими как гафний, титан и ниобий.
Хотя с момента выпуска 11-го поколения мобильных процессоров Intel Core серии Tiger Lake-H45 прошло всего пять месяцев, в Сети уже стали появляться первые утечки, связанные с их наследной серией Alder Lake-P (H45).
Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко отменила выступления в опере «Набукко» в Венской государственной опере из-за необходимости проведения срочной операции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венской оперы.