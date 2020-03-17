Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование. Решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил «Интерфаксу» владелец ГК «Конкорд» Евгений Пригожин.

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

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