Политика
BFM.ruБизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование. Решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил «Интерфаксу» владелец ГК «Конкорд» Евгений Пригожин.
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Здоровье
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Почему люди скупают гречку во время коронавируса: называем 5 причин
Хранить гречку лучше в темном, сухом помещении при влажности, не превышающей 70 %, и температуре воздуха 25 °C. Если не уверены в герметичности заводской упаковки, пересыпьте крупу в плотно закрывающиеся банки для сыпучих продуктов.
Общество
Вирусолог оценил сообщения об искусственном происхождении коронавируса
В появившихся сообщениях, которые Щелканов назвал фейковыми, утверждалось, что в COVID-19 содержатся фрагменты других вирусов, что подтверждает его искусственное происхождение.
Космос
Ученые рассказали о существовании границ Вселенной
Учёные рассказали о существовании теоретических границ Вселенной.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Политика
ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Политика
Россия с 18 марта ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства
Обновлено 17 марта в 10:02 С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Здоровье
Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите
Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Наука
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Транспорт
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой чем-то похожую на Заворотнюк
Женатый Сергей Жигунов закрутил роман с точной копией Анастасии Заворотнюк.
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин высказался о приостановке чемпионата России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о приостановке чемпионата России по футболу до 10 апреля, передает Sport24.
Общество
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Происшествия
СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
Экономика
ВТБ стал совладельцем «Ростелекома»
ВТБ стал владельцем пакета акций «Ростелекома», сообщил банк.