Активная деятельная стратегия защиты компании «Конкорд» по делу о вмешательстве в американские выборы заставила само обвинение перейти к обороне, так как его доводы против организации были изначально не просто слабыми, а абсолютно надуманными.

с чего всё началось

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование. Решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил «Интерфаксу» владелец ГК «Конкорд» Евгений Пригожин.

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

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