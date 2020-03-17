Политика

BFM.ruBFM.ruБизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование. Решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил «Интерфаксу» владелец ГК «Конкорд» Евгений Пригожин.
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с чего всё началось

«Конкорд» разгромил в суде американскую прокуратуру

Активная деятельная стратегия защиты компании «Конкорд» по делу о вмешательстве в американские выборы заставила само обвинение перейти к обороне, так как его доводы против организации были изначально не просто слабыми, а абсолютно надуманными.
ФАН03:31

Подробнее о событии

Компания «Конкорд» готовит иск к правительству США на $50 млрд

RT на русском06:13

Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование «Конкорда» в США

Ведомости05:57

Пригожин объявил о планах подать иск против властей США на $50 млрд

РБК05:36

Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов

РИА Новости05:47

Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование «Конкорда» в США

Интерфакс05:21

Директор компании «Конкорд» заявил о намерении подать к США иск на $50 млрд

Газета.Ru06:19

Пригожин готовит иск против правительства США на $50 млрд

ФАН04:52
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Общество

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России

Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
REGNUM вчера в 09:46
Политика

Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества

"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
ТАСС 06:50
Общество

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

REGNUM 02:57
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Московский Комсомолец Турция вчера в 05:01
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Общество

В Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
SamRU.ru вчера в 09:55
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Здоровье

В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия

Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.
Правительство Кировской области 06:13
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Лента «Заражение» набирает огромную популярность среди меломанов из-за коронавируса.
Evo-rus.com 07:07
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн

В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
Ведомости 01:33
Политика

Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:02
Происшествия

Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.
BFM.ru 06:05
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Происшествия

В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Экономика

Туроператоры и авиаперевозчики получат отсрочку по уплате налогов

В связи с коронавирусом компании, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок, смогут получить отсрочку по уплате налогов.
Pravda.Ru вчера в 07:00
Происшествия

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Российская газета 03:24
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 06:52
Политика

Песков рассказал о способах секретного общения между странами

Ряд стран используют секретные линии связи для общения по "чувствительным" вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Общество

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Политика

Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Lenta.ru 05:12
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
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