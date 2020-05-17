Коронавирус
REGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Авто
В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru вчера в 11:15
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
Здоровье
Медикам Забайкалья пересчитают размер выплат за работу с COVID-19
Напомним, для выплат забайкальским медикам, которые непосредственно работают с зараженными COVID-19 пациентами, краю перечислен 171 млн рублей.
Московский Комсомолец Чита 01:40
Экономика
В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 00:00
Общество
Собянин: тест на антитела к коронавирусу через 2-3 недели смогут сдать все желающие
Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
ТАСС 01:29
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Футбол
«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо
Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru вчера в 05:13
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений
По словам главы региона, в области выполнены все критерии Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com 15 мая в 14:49
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Наука
Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться
Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться.
Piter.tv вчера в 13:04
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Транспорт
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»
«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru 15 мая в 19:40
Общество
Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru вчера в 05:16
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Технологии
Скандалы, интриги, расследования: Microsoft начала раскрывать секреты следующей версии Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update приносит новые функции и изменённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, улучшения в «Поиске» Windows и подсистеме Linux, а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.
iXBT.com вчера в 23:39
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Кино
Скончался американский актер Фред Уиллард
Газета.Ru вчера в 23:09