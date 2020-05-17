Общество
REGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс 04:41
Общество
Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска
Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск 15 мая в 05:10
Общество
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования
Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.
Российская газета 06:42
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН вчера в 11:01
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Футбол
Игрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина
Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро.
Sport.ru 06:29
Общество
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам
Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15 мая в 13:33
Общество
В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов
С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
Atas.info 07:45
Происшествия
Опасное вождение водителя чуть не привело к ДТП в Керчи на Свердлова
Керчанин возмущен стилем вождения некоторых участников движения.
Город24 04:45