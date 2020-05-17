Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020». 2

Общество Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании. 17

Общество В России остановлен рост распространения коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. 717

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 36

Шоу-бизнес Королева рассказала о здоровье Заворотнюк Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. 11

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 369

Политика Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией. 22

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 3

Авто Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 211

Общество Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года. 9

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. 14

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,9K

Политика В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора» Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа. 298

Общество Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Шоу-бизнес Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами. 5