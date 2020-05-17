Общество

REGNUMREGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

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ТАССвчера в 20:00
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Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva

По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
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Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
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Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

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Общество

В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования

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Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
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Игрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина

Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро.
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Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам

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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
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Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
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Опасное вождение водителя чуть не привело к ДТП в Керчи на Свердлова

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