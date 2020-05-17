Общество
REGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Происшествия
19-летнего футболиста убили в драке
Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Происшествия
Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе
Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
Konkretno.ru 04:33
Общество
В России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
Второй день подряд в России фиксируется суточный прирост выявленных случаев коронавируса ниже 10 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.
Газета.Ru 04:41
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 02:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса
Новые носители коронавируса — 64 человека из числа контактных лиц, шесть человек прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 43 случая из неустановленных источников заражения.
REGNUM 15 мая в 02:40
Общество
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
Здоровье
В Ростовской области зарегистрированы еще 115 случаев коронавируса
За вчерашний день в девяти лабораториях Ростовской области провели 3 882 теста, по результатам которых выявили еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией на Дону.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:00
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Сообщение о разводе Эмина Агаларова с молодой женой Аленой Гавриловой шокировало поклонников звезды, ведь полтора года назад модель родила ему дочь Афину и они выглядели абсолютно счастливой семьей.
Uznayvse.ru 15 мая в 13:11
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 02:11
Общество
Минфин США попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обратилось в суд округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска Олега Дерипаски о снятии с него санкций.
Право.ру 04:41
Экономика
Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ 15 мая в 05:05
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 15 мая в 02:06
Футбол
Футболисты ЦСКА пройдут тесты на коронавирус 18 мая
Напомним, что возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
Soccer.ru 04:48
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
Футбол
Кабмин разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
Иностранные спортсмены и тренеры в ближайшее время смогут вернуться в Россию, для этого им придётся пройти 14-дневный карантин и находиться под наблюдением врачей.
RT на русском 03:32
Общество
Моор объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что регион приступил к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 04:56
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Экономика
Бюджет Владимирской области может потерять 7 миллиардов рублей
Огромное количество факторов влияет.
ГТРК Владимир 04:01