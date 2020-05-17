Общество
REGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Здоровье
Прокуратура Прикамья нашла нарушения в четырех медучреждениях края
Согласно официальному сообщению краевой прокуратуры, нарушения, связанные с начислением выплат медработникам, сталкивающимся с коронавирусом, обнаружены в четырех медучреждениях.
Местное время (г. Пермь) 10:07
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 15 мая в 01:45
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что Элджею рэп дается лучше диалога
Отечественная телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что ее супругу Элджею проще читать рэп, чем поддерживать диалог.
Актуальные Новости вчера в 01:01
Футбол
В «Локомотиве» высказались об обвинениях в смерти Самохвалова
Анатолий Мещеряков, который является председателем совета директоров «Локомотива», рассказал об обвинениях в смерти 22-летнего воспитанника клуба Иннокения Самохвалова.
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Гаджеты
Процессор 11 поколения Intel Tiger Lake U оказался быстрее Ice Lake
По мнению экспертов, с точки зрения возможностей графического процессора графический ускоритель Xe Graphics G7 в высококлассных чипах Tiger Lake U будет примерно на 5-10% быстрее, чем графика RX Vega 8 в процессоре Ryzen 7 4800U.
Vevby.ru 12:12
Общество
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Политика
В украинском учебнике Галичину назвали родиной европейских народов
В украинском учебнике по географии за восьмой класс утверждается, что родиной французов, евреев и испанцев является Галичина, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение.
News.ru 12:25
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
Общество
15 человек за месяц привезли коронавирус из Москвы в Забайкалье
У 15 человек, прилетевших из Москвы в Забайкалье в период с 14 апреля по 16 мая, обнаружен коронавирус.
Zabnews.ru 02:51
Культура
Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге
Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
Газета.Ru 16:58
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Общество
Главного врача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Главного врача городской больницы Армавира уволили после нарушения порядка выплат дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса
Советская и российская певица Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса и призвала всех серьезно отнестись к пандемии.
ТК Звезда 09:38
Здоровье
622 – рост числа больных COVID-19 в Хабаровском крае продолжается
Сегодня в Хабаровском крае зарегистрировано 52 новых случая заболевания, вызываемого COVID-19 - среди жителеи нескольких раи онов края и города Хабаровска.
Хабаровский край сегодня 15 мая в 04:55
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Футбол
Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября
Дисквалификация португальского полузащитника «Монако» Желсона Мартинша, которая началась 6 февраля, продлена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.
Чемпионат 14:40
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18