Общество

ИзвестияИзвестияБизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
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с чего всё началось

Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Представитель польской компании обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.
РЕН ТВ01:56

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Польская «Млековита» опровергла сообщения о вымогательстве взятки чиновниками из РФ

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Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки $500 тысяч

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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
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