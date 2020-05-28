Общество
ИзвестияБизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
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Представитель польской компании обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.РЕН ТВ01:56
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