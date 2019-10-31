Происшествия

BFM.ruBFM.ruБизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
Как отмечается
 на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
RT на русскомвчера в 14:13

Подробнее о событии

Защита осужденного фигуранта «списка Титова» обжаловала приговор по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 22:03

За что бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии

Ведомостивчера в 15:15

В Ростове вынесли приговор бизнесмену из «списка Титова»

РБК Ростов-на-Донувчера в 07:58

В Ростове осудили предпринимателя из «списка Титова»

161.ruвчера в 10:04

В Ростове вынесли приговор бизнесмену из «списка Титова»

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 06:17

Похитил миллионы: директор торгового дома в Ростове осужден за мошенничество

Don24вчера в 03:37

В Ростове осудили бизнесмена из списка Титова за аферу на 10 млн

Rostov gazeta30 октября в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Известия вчера в 12:40
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Экономика

Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

На строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов, считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
АБН вчера в 23:38
Происшествия

В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости вчера в 23:15
Армия и оружие

В Польше расширяется американское военное присутствие

В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами

Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Политика

Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Известия вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Малахова на поединок

Аргументы и Факты вчера в 20:05
Гаджеты

Представлен не требующий регистрации мини-дрон

Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль вчера в 05:49
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие

Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Умар Джабраилов рассказал правду о романе с Ксенией Собчак

По словам Джабраилова, именно юность Собчак стала своеобразным гарантом небывалой искренности и подлинности ее чувств.
Live24 30 октября в 05:57
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК 30 октября в 22:36
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка.
Lenta.ru вчера в 08:29
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском вчера в 12:57
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
Известия вчера в 23:10
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК вчера в 03:29
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК вчера в 06:17
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

Путин призвал Украину «избавиться от абсурда» в спорах по газу

Российский лидер призвал избавиться «от этого абсурда» и «обнулить все требования с обеих сторон», передает ТАСС.
Ридус 30 октября в 23:45
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru вчера в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное