Экономика

Газета.RuГазета.RuБизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными. О них рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает LinkedIn.
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Названа главная причина бедности большинства людей

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На пороге массовой нищеты

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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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