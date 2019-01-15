Экономика
Газета.RuБизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными. О них рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает LinkedIn.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 06 ноября в 10:06
Армия и оружие
Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Политика Сегодня 03:36
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Политика
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены.
РИА Новости 16:48
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
RT на русском 14:36
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Здоровье
Российская скорая стала лидером по сокращению врачей
Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Моя Москва.онлайн 03:20
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
В Забайкалье пятерых подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае под стражу заключены пятеро юношей, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве.
Труд 10:13
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru вчера в 16:41
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Происшествия
Британская полиция опознала всех 39 погибших в грузовике в Эссексе
Полиция Эссекса назвала имена всех 39 граждан Вьетнама, чьи тела были обнаружены в грузовике в городе Грейс в 30 км от Лондона в конце октября.
Коммерсантъ 14:01
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14