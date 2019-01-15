Экономика
Газета.RuБизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными. О них рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает LinkedIn.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Общество
Мог бы поступить: ИИ сдал ЕГЭ по русскому языку на «четверку»
РИА Новости / Виталий Аньков В Сбербанке поделились успехами искусственного интеллекта, который уже готов сдавать ЕГЭ по русскому языку на уровне абитуриентов.
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Гаджеты
AMD анонсировала процессор за 2000 долларов
Самыми мощными процессорами для настольных ПК в мире называет AMD две свои новинки — 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.
Экономика
Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов
Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Футбол
Жемалетдинов: надеюсь, удастся оправдать приглашение в сборную
По словам хавбека, вызов в сборную зависит от тренировок и игры, а не от презентаций.
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
Хоккей
Александр Овечкин стал 39-м по очкам в НХЛ
Политика
Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений
На Украине предложили выйти из Минских соглашений.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Здоровье
НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора
НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Происшествия
Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников
Работа аэропорта Кансай около японского города Осака дважды была остановлена из-за беспилотников в ночь на пятницу, сообщил телеканал NHK.
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
Наука