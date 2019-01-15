Экономика

Газета.RuГазета.RuБизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными. О них рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает LinkedIn.
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Бизнесмен назвал причины бедности людей

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На пороге массовой нищеты

Вести.UZ03:14
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Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов

Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе

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Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
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Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
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Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
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Жемалетдинов: надеюсь, удастся оправдать приглашение в сборную

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Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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