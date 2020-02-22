Застолье в доме Кожары продолжалось с 15:00 субботы, 21 февраля. Предполагается, что мужчина покончил жизнь самоубийством, когда экс-глава МИДа с супругой были в соседней комнате.

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

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