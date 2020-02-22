Происшествия

ИзвестияИзвестияБизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

Застолье в доме Кожары продолжалось с 15:00 субботы, 21 февраля. Предполагается, что мужчина покончил жизнь самоубийством, когда экс-глава МИДа с супругой были в соседней комнате.
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Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

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Труп крупного бизнесмена нашли в доме украинского экс-министра

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Тело бизнесмена нашли в доме экс-главы МИД Украины

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СМИ узнали подробности смерти мужчины в доме экс-главы МИД Украины

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В доме бывшего главы МИД Украины найдено тело бизнесмена

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Бывший глава украинского телеканала «Интер» покончил с собой

SakhaNews13:36
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В России Subaru отзывает кроссоверы Forester

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По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение

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Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

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В Индии нашли огромное месторождение золота

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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
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Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
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В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
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Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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