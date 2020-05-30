Коронавирус
РБКБизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Шоу-бизнес
Лепс призвал «бедствующих» артистов не жаловаться и начать работать
Певец Григорий Лепс посоветовал звездам отечественного шоу-бизнеса не жаловаться на «нищету», а поработать.
iReactor 09:46
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 16:29
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Футбол
Тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в АПЛ
Очередная волна тестирования на коронавирус не выявила новых случаев заражения в клубах чемпионат Англии по футболу.
ТАСС Спорт 15:09
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Шоу-бизнес
Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой
Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ 11:45
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Авто
Chevrolet Niva получил прибавку к цене
Автоновости дня 04:01
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
Культура
Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса
Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском вчера в 14:24
Политика
Президент объявил 24 июня нерабочим днем
Среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днем. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 13:29
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Армия и оружие
Защитники ДНР уничтожили позиции карателей, обстрелявших жилые районы
Новостной фронт 04:24
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Певица Валерия не может позволить себе выполнять глупые челленджи, своих подписчиков она не оскорбляла, заявил Пятому каналу ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 15:46