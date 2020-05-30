Коронавирус

РБКРБКБизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
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Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

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Глава ФНС принёс извинения финансисту за отказ в госсубсидии

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Эпопея с получением субсидии, в которой лично разбирался глава ФНС

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Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

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Смолов выложил фото своего нового образа

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Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт

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Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

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Тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в АПЛ

Очередная волна тестирования на коронавирус не выявила новых случаев заражения в клубах чемпионат Англии по футболу.
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«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
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Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова

Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
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Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
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В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

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Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
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