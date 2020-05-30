Коронавирус
РБКБизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Транспорт
У нелегальных таксистов на въездах в Краснодар изымают пропуска
В социальных сетях жители краевой столицы пожаловались, что на въезде в город у таксистом изымают пропуска.
ЮГ Times 13:38
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Футбол
Сергей Булатов: «У нас как не было детского футбола, так и нет. Клубам это не нужно»
Бывший тренер «Урала», «Сахалина» и «Факела» Сергей Булатов рассказал о проблемах детского футбола в России.
Матч ТВ 11:20
Политика
Митрополит Иларион отреагировал на украинскую «магическую практику»
Магической практикой назвали в Московской патриархии так называемое онлайн-причастие в раскольнической "Православной церкви Украины".
Вести.Ru 12:13
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Известия вчера в 18:29
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения.
News.ru 13:36
Здоровье
В Курской областной больнице проведут проверку после письма медиков
В региональном комитете здравоохранения сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональное управление Роспотребнадзора и комитет в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку.
Курские известия 12:42
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
Киберспорт
Любители Half-life: Alyx получили возможность играть без шлема VR
Видеоигру Half-life: Alyx дополнили разработчики новым модом для игры без шлема виртуальной реальности (VR), 30 мая сообщается на странице Steam в социальной сети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 14:17
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Наука
Нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус COVID-19
Ученые нашли уникальный способ окончательно победить коронавирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 мая в 07:27
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Кино
Кинопродюсер раскрыл детали сюжета второй части «Аватара»
Во второй части «Аватара» зрители смогут увидеть развитие истории двух главных героев, Джейка и Нейтири.
МИР 24 28 мая в 03:50